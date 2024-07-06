"Вест Хэм" купил Килмена за 40 млн. фунтов

Капитан "Вулверхэмптона" Макс Килмен завершил свой переход в "Вест Хэм" за 40 миллионов фунтов.

Килмен заключил с "Вест Хэмом" контракт до июня 2031, воссоединившись в Лондоне с главным тренером Хуленом Лопетеги, который и сделал его капитаном "Вулверхэмптона" в сезоне 2022/23.



За плечами у Килмена шесть лет выступлений за "волков". В течение этого времени 27-летний англичанин сыграл свыше 150 матчей, включая каждую минуту в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



"Удивительно ощущать себя игроком "Вест Хэма". Как только я узнал об интересе клуба, я захотел использовать эту возможность, поэтому я предельно доволен оказаться здесь".



"Я по-настоящему наслаждался работой с Хуленом в "Вулверхэмптоне" — он является тренером топ-уровня, и я многому научился у него. Уверен, я продолжу развиваться как игрок под его руководством здесь", — сообщил защитник.



