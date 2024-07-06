"Вест Хэм" купил Килмена за 40 млн. фунтов

Макс Килмен Капитан "Вулверхэмптона" Макс Килмен завершил свой переход в "Вест Хэм" за 40 миллионов фунтов.

Килмен заключил с "Вест Хэмом" контракт до июня 2031, воссоединившись в Лондоне с главным тренером Хуленом Лопетеги, который и сделал его капитаном "Вулверхэмптона" в сезоне 2022/23.

За плечами у Килмена шесть лет выступлений за "волков". В течение этого времени 27-летний англичанин сыграл свыше 150 матчей, включая каждую минуту в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

"Удивительно ощущать себя игроком "Вест Хэма". Как только я узнал об интересе клуба, я захотел использовать эту возможность, поэтому я предельно доволен оказаться здесь".

"Я по-настоящему наслаждался работой с Хуленом в "Вулверхэмптоне" — он является тренером топ-уровня, и я многому научился у него. Уверен, я продолжу развиваться как игрок под его руководством здесь", — сообщил защитник.

Макс Килмен


Метки Вест Хэм, Вулверхэмптон, Килмен, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 06.07.2024 13:17 # gary47
    По потенциалу игрок сборной Англии. Но вот сможет ли он его полностью раскрыть?!

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  2. fantasy-arsenal 06.07.2024 13:11 # fantasy-arsenal
    Цена неожиданная конечно, не многовато ли для такого игрока? ну на 7 лет контракта размажут стоимость конечно, мб они что-то знают чего мы нет? Вожможно таковы реалии для средних клубов типо Вест Хэма сейчас, тяжело достать левоногого заща на хорошем уровне

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