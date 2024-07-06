"Брайтон" подтвердил покупку Виффера

"Брайтон" подтвердил приобретение опорного полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера за 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов).

24-летний Виффер заключил с "Брайтоном" контракт до 2029 года и стал рекордной продажей в истории "Фейеноорда".



Виффер провел в "Фейеноорде" два года, в течение этого времени забив девять голов и отдав 11 результативных передач в 79 матчах.



Матс дебютировал за сборную Голландии в марте 2023, но в заявку на Евро-2024 не попал.



"Мы рады приветствовать Матс в клубе. Мы давно восхищались качествами этого игрока. Он обладает большим опытом выступлений в Лиге Чемпионов и Эредивизии, и он вырос в одного из лучших опорных полузащитников в Европе", — сообщил технический директор "чаек" Дэвид Уэйр.