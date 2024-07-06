Фердинанд: "Мы можем выиграть Евро-2024, играя уродливо"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что сборная Англии может выиграть Евро-2024, "играя уродливо".

В четырех первых матчах на Евро-2024 англичане показали крайне невыразительный футбол, однако Фердинанд указывает на то, что его соотечественники добиваются результатов, а замены главного тренера Гарета Саутгейта реально влияют на игру.



"Да, на этом турнире команда не показывает хорошей игры, и всем нам легко критиковать структуру команды и отдельных исполнителей".



"Но если вы посмотрите, они вышли с первого места группы, выиграли свой первый матч на вылет, а его (Саутгейта) замены по-настоящему влияют на игру".



"В том числе повлияли в последнем матче, хотя каждый восклицал: "Это должно было случиться раньше". Выходит Тоуни и создает победный гол".



"Никто не хвалит его (Саутгейта) за это. Люди акцентируют внимание на негативной стороне. Как и каждый, я хочу видеть игру лучше от сборной Англии. Но они добиваются результатов, и мы можем выиграть этот турнир, играя уродливо", — цитирует Фердинанда BBC.