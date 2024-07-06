Пикфорд: "Мне нравится давление"

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что наслаждается давление, связанным с большими матчами.

В субботу Пикфорду предстоит провести один из важнейших матчей в своей карьере, сыграв за Англию против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.



Первый номер "Эвертона" оформил уже два "клин-шита" на проходящем в Германии турнире — против Сербии и Словении — и останавливаться на этом не собирается.



"Мне нравится давление. Мне нравится давление больших матчей и больших моментов".



"Мои "клин-шиты" — не только моя заслуга. Это заслуга всего стартового состава и выходящих со скамейки парней".



"Похвала достается мне, но я здесь, чтобы делать свою работу, а остальная команда делает свою работы по оборонительной части".



"Это достигается стараниями всей команды, и если мне удается помочь команде "клин-шитом", то у нас всегда будет шанс на победу, учитывая наше мастерство", — цитирует Пикфорда Sky Sports.