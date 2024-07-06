Пикфорд: "Мне нравится давление"

Джордан Пикфорд Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что наслаждается давление, связанным с большими матчами.

В субботу Пикфорду предстоит провести один из важнейших матчей в своей карьере, сыграв за Англию против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.

Первый номер "Эвертона" оформил уже два "клин-шита" на проходящем в Германии турнире — против Сербии и Словении — и останавливаться на этом не собирается.

"Мне нравится давление. Мне нравится давление больших матчей и больших моментов".

"Мои "клин-шиты" — не только моя заслуга. Это заслуга всего стартового состава и выходящих со скамейки парней".

"Похвала достается мне, но я здесь, чтобы делать свою работу, а остальная команда делает свою работы по оборонительной части".

"Это достигается стараниями всей команды, и если мне удается помочь команде "клин-шитом", то у нас всегда будет шанс на победу, учитывая наше мастерство", — цитирует Пикфорда Sky Sports.


Метки Евро-2024, Пикфорд, сборная Англии, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2024 10:00

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