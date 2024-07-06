Невилл требует "кардинальных изменений" от сборной Англии

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что сборная Англии уступит Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024, если не изменит свою игру.

В четырех первых матчах на Евро-2024 англичане показали невыразительный футбол, и Невилл чувствует, что с такой игрой дойти до полуфинала не удастся.



Невилл считает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт должен значительно изменить не только тактику, но и стартовый состав.



"Появились новости, что Англия может перейти на схему в три защитника, произведя изменения и по системе, и по персоналиям".



"Думаю, если честно, изменения назрели. Необходимы кардинальные изменения, потому что, если они снова сыграют так, как играли до сих пор, они проиграют. Они должны что-нибудь предпринять, чтобы изменить динамику своей игры", — цитирует Невилла Daily Mail.