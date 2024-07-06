Саутгейт не будет делать внушение Беллингему

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не будет делать внушение полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему, который был наказан УЕФА за свой жест после гола против Словакии.

Накануне УЕФА наложил на Беллингема штраф в размере 25,400 фунтов и отложенную дисквалификацию на один матч за неприличный жест против Словакии в 1/8 финала на Евро-2024.



Таким образом, УЕФА не стал отстранять Беллингема от участия в четвертьфинале против Швейцарии, и Саутгейт одобряет это решение. Также Гарет хочет, чтобы Джуд оставался верен себе, проявляя эмоции в игре.



"Я не разговаривал с ним. Думаю, это решение, основанное на здравом смысле. Очевидно, забить такого рода гол на 96-й минуте — это беспрецедентный момент в жизни любого. Не знаю, как отреагировал бы на это я, окажись я на его месте и в его возрасте".



"Я просто хорошо понимаю, что, несмотря на все его достижения, никто не бывает идеален в его возрасте — или любом возрасте. Временами ты реагируешь эмоционально, и я не думаю, что он был бы тем же игроком без эмоций. Думаю, он так хорошо справляется со всем".



"У меня действительно хорошие отношения с ним. К нему приковано большое внимание, и я думаю, он знает, что я здесь, чтобы помогать ему".



"Я так доволен, как он отреагировал в последнем матче на пару менее заметных матчей ранее, что в его мире было воспринято кризисом. Он очень мотивирован помочь нам одержать победу завтра", — цитирует Саутгейта The Guardian.