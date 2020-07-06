Англичане сыграют в три защитника против Швейцарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт собирается использовать схему с тремя защитниками в четвертьфинальном матче Евро-2024 против Швейцарии в субботу.

В субботу Саутгейт будет лишен Марка Гехи, чья дисквалификация и в целом неважная игра команды на турнире подталкивают Гарета к изменениям.



На этой неделе англичане отрабатывали на тренировках игру в три защитника. Как сообщает Sky Sports, Саутгейт попробовал целый ряд игроков на различных ролях, обдумывая возможные перестановки.



В конце концов Саутгейт решил, что Киран Триппьер и Букайо Сака сыграют против Швейцарии правого и левого вингбеков, соответственно. Тройку же защитников должны составить Эзри Конса, Джон Стоунс и Кайл Уолкер.



Добавим, предыдущий ра сборная Англии играла по схеме с тремя защитниками еще три года назад.