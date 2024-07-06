Анонс матча Англия — Швейцария
В субботу сборная Англии сразится с Швейцарией за право выйти в полуфинал Евро-2024.
В матче 1/8 финала против Словакии англичане были на волоске от вылета, однако поздний гол Джуда Беллингема позволил им перевести игру в экстра-таймы, чтобы затем вырвать победу 2:1.
Швейцария в свою очередь в предыдущем раунде выбила из борьбы действующего чемпиона Европы в лице сборной Италии (2:0).
Команда Мурата Якина играет по схеме с тремя защитниками, и ожидается, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт применит ту же тактику.
- Это будет четвертная встреча Англии и Швейцарии на больших турнирах и третья на Чемпионатах Европы. Родоначальники футбола побеждали 2:0 на ЧМ-1954 и 3:0 на Евро-2004, но сыграли вничью 1:1 на Евро-1996.
- Англия достигала минимум четвертьфинальной стадии на всех четырех больших турнирах при Гарете Саутгейте.
- Швейцарцы только пятый раз в своей истории достигли 1/4 финала большого турнира, включая второй раз на Чемпионатах Европы, после Евро-2020. Все четыре предыдущих раза они вылетали на данной стадии.
- В случае победы Англия станет шестой европейской сборной, достигшей рубежа в 50 выигранных матчей на больших турнирах, после Германии, Италии, Франции, Испании и Голландии.
- Семь голов швейцарской сборной на Евро-2024 были забиты семью различными игроками.
Защитник сборной Англии Марк Гехи пропускает этот матч из-за дисквалификации, но остальные 25 игроков, включая Люка Шоу, доступны для выхода в старте. Ожидается, что Киран Триппьер и Букайо Сака сыграют вингбеков.
Евро-2024. 1/4 финала
Сборная Англии — сборная Швейцарии
Дюссельдорф. Стадион "Меркур Шпиль-Арена". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз
06.07.2024 06:00
Просмотров: 150
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отчего на России березы шумят?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий