Анонс матча Англия — Швейцария

В субботу сборная Англии сразится с Швейцарией за право выйти в полуфинал Евро-2024.

В матче 1/8 финала против Словакии англичане были на волоске от вылета, однако поздний гол Джуда Беллингема позволил им перевести игру в экстра-таймы, чтобы затем вырвать победу 2:1.



Швейцария в свою очередь в предыдущем раунде выбила из борьбы действующего чемпиона Европы в лице сборной Италии (2:0).



Команда Мурата Якина играет по схеме с тремя защитниками, и ожидается, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт применит ту же тактику.



- Это будет четвертная встреча Англии и Швейцарии на больших турнирах и третья на Чемпионатах Европы. Родоначальники футбола побеждали 2:0 на ЧМ-1954 и 3:0 на Евро-2004, но сыграли вничью 1:1 на Евро-1996.



- Англия достигала минимум четвертьфинальной стадии на всех четырех больших турнирах при Гарете Саутгейте.



- Швейцарцы только пятый раз в своей истории достигли 1/4 финала большого турнира, включая второй раз на Чемпионатах Европы, после Евро-2020. Все четыре предыдущих раза они вылетали на данной стадии.



- В случае победы Англия станет шестой европейской сборной, достигшей рубежа в 50 выигранных матчей на больших турнирах, после Германии, Италии, Франции, Испании и Голландии.



- Семь голов швейцарской сборной на Евро-2024 были забиты семью различными игроками.



Защитник сборной Англии Марк Гехи пропускает этот матч из-за дисквалификации, но остальные 25 игроков, включая Люка Шоу, доступны для выхода в старте. Ожидается, что Киран Триппьер и Букайо Сака сыграют вингбеков.



Евро-2024. 1/4 финала

Сборная Англии — сборная Швейцарии

Дюссельдорф. Стадион "Меркур Шпиль-Арена". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз