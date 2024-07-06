Скотт Паркер возглавил "Бернли"

Покинувший Премьер-Лигу "Бернли" назвал Скотта Паркера своим новым главным тренером.

Напомним, "Бернли" был вынужден начать поиски нового рулевого после того, как Венсан Компани решил оставить вернувшийся в Чемпионшип клуб и принять предложение "Баварии".



С работой на "Терф Мур" связывали Фрэнка Лэмпарда и Рууда Ван Нистелроя, однако "бордовые" остановили свой выбор на другой бывшей звезде Премьер-Лиоги в лице 43-летнего Паркера.



За плечами у Паркера 15 сезонов выступлений в Премьер-Лиге в качестве игрока, а как тренер Скотт выводил в высший дивизион "Фулхэм" и "Борнмут".



"Быть успешными в этом году — самое важное для нас. Мы должны побеждать и строить команду, которой фанаты и клуб смогут гордиться", — сообщил Паркер.



Добавим, предыдущим местом работы Паркера был бельгийский "Брюгге", где Скотт продержался с декабря 2022 по март 2023.