Саутгейт: "Шоу доступен для выхода в старте"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что защитник Люк Шоу готов выйти в стартовом составе против Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024.

Во всех четырех первых матчах на Евро-2024 Шоу на левом фланге обороны подменял 33-летний Триппьер.



И хотя сейчас Люк уже решил свои проблемы с задней поверхностью бедра, Саутгейт дважды подумает, прежде чем убежден такого полезного игрока, как Киран.



"Киран Триппьер выступал абсолютно выдающимся образом за нас. Люк доступен, он доступен для выхода в старте, но Киран проделал великолепную работу на команду".



"Разумеется, он не придает нам такого баланса, как левоногий игрок, но его лидерские качества, его взаимодействие на поле... Любой из вингеров, кому довелось поиграть вместе с ним, скажет, что феноменален при общении на поле".



"Это помогает играть. Это очень недооцененное качество. Это слегка умирающее искусство — искусство разговаривать на поле".



"Таких игроков никогда не бывает достаточно. Он обладает исключительными качествами, а также мастерством работы с мячом. Он адаптировался, и великолепным образом трудится на нас", — цитирует Саутгейта The Independent.