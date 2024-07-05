"Аль-Наср" готовит предложение для Эдерсона

Саудовский "Аль-Наср" готовится сделать роскошное предложение голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону.

По информации ESPN, Эдерсон входит в шорт-лист "Аль-Насра" по укреплению последнего рубежа. Также в этом списке значатся Алиссон из "Ливерпуля" и покидающий "Ювентус" Войцех Щесны.



Утверждается, что "Аль-Наср" готов платить Эдерсону в три раза больше, нежели 30-летний бразилец получает в "Сити". Речь идет более чем о 600,000 фунтов в неделю.



"Сити" предпочитает сохранить Эдерсона, но не собирается стоять на пути у своего первого номера, если тот попросится на выход.



В 2017 году "Сити" приобрел Эдерсона у "Бенфики" за 35 миллионов фунтов, и "горожане" рассчитывают выручить сопоставимые деньги за бразильского голкипера, если тому суждено уйти.



Как бы то ни было, "Сити" расслаблен в этой ситуации. В случае ухода Эдерсона первым номером команды Хосепа Гвардиолы станет запасной голкипер Штефан Ортеги.