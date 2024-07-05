МЮ разрешил Фернандешу обсудить свой переезд в Саудовскую Аравию

"Манчестер Юнайтед" дал зеленый свет своему капитану Бруну Фернандешу на переговоры с клубами из Саудовской Аравии.

Этим летом "Юнайтед" открыт к предложениям по большинству своих игроков, включая Фернандеша. Несмотря на всю важность Бруну для команды, "красные дьяволы" готовы отпустить португальского полузащитника за правильную цену.



Как сообщает TEAMtalk, пригласить Фернандеша в один из своих клубов, "Аль-Наср" или "Аль-Иттихад", хочет Суверенный фонд Саудовской Аравии, которому также принадлежит "Ньюкасл".



Впервые Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал запрос насчет Фернандеша еще в ноябре 2023, а сейчас "Юнайтед" разрешил Бруну обсудить условия своего переезда на Ближний Восток.



Сообщается, что саудиты настроены оптимистично насчет приобретения Фернандеша, которому в сентябре исполнится 30 лет.