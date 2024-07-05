МЮ разрешил Фернандешу обсудить свой переезд в Саудовскую Аравию

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" дал зеленый свет своему капитану Бруну Фернандешу на переговоры с клубами из Саудовской Аравии.

Этим летом "Юнайтед" открыт к предложениям по большинству своих игроков, включая Фернандеша. Несмотря на всю важность Бруну для команды, "красные дьяволы" готовы отпустить португальского полузащитника за правильную цену.

Как сообщает TEAMtalk, пригласить Фернандеша в один из своих клубов, "Аль-Наср" или "Аль-Иттихад", хочет Суверенный фонд Саудовской Аравии, которому также принадлежит "Ньюкасл".

Впервые Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал запрос насчет Фернандеша еще в ноябре 2023, а сейчас "Юнайтед" разрешил Бруну обсудить условия своего переезда на Ближний Восток.

Сообщается, что саудиты настроены оптимистично насчет приобретения Фернандеша, которому в сентябре исполнится 30 лет.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2024 21:00

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