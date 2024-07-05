УЕФА допустил "Сити" и "Юнайтед" до еврокубков с их дочерними клубами

Маркус Рэшфорд и Кайл Уолкер УЕФА окончательно подтвердил, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" смогут выступить в еврокубках в следующем сезоне вместе со своими дочерними клубами.

Как известно, "Сити" вместе с испанской "Жироной" входят в семейство футбольных клубов City Football Group, причем оба квалифицировались в Лигу Чемпионов.

В то же время "Ницца", принадлежащая сэру Джиму Рэтклиффу, попала в Лигу Европы — как и "Юнайтед", где британскому бизнесмену принадлежит доля 27.7 процентов.

Правила УЕФА запрещают клубам с общими владельцами выступать в одном европейском соревновании, однако для "Сити" и "Юнайтед" это не будет проблемой.

"Сити" и "Юнайтед" получили зеленый свет от УЕФА, потому что обеспечили "значительные изменения", которые "существенно ограничили влияние инвесторов и их полномочия по принятию решений".

Вместе с тем, как добавляет BBC, УЕФА запретил "Юнайтед" купить оцениваемого в 40 миллионов фунтов защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.


Метки Жирона, Лига Европы, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ницца, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 218



Поиск: