УЕФА допустил "Сити" и "Юнайтед" до еврокубков с их дочерними клубами
УЕФА окончательно подтвердил, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" смогут выступить в еврокубках в следующем сезоне вместе со своими дочерними клубами.
Как известно, "Сити" вместе с испанской "Жироной" входят в семейство футбольных клубов City Football Group, причем оба квалифицировались в Лигу Чемпионов.
В то же время "Ницца", принадлежащая сэру Джиму Рэтклиффу, попала в Лигу Европы — как и "Юнайтед", где британскому бизнесмену принадлежит доля 27.7 процентов.
Правила УЕФА запрещают клубам с общими владельцами выступать в одном европейском соревновании, однако для "Сити" и "Юнайтед" это не будет проблемой.
"Сити" и "Юнайтед" получили зеленый свет от УЕФА, потому что обеспечили "значительные изменения", которые "существенно ограничили влияние инвесторов и их полномочия по принятию решений".
Вместе с тем, как добавляет BBC, УЕФА запретил "Юнайтед" купить оцениваемого в 40 миллионов фунтов защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.
05.07.2024 20:00
Просмотров: 218
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Исчобы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий