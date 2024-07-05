"Челси" согласовал покупку Ренату Вейги

"Челси" согласовал покупку опорного полузащитника швейцарского "Базеля" Ренату Вейги.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Вейга обойдется "Челси" в 14-15 миллионов евро (11.8-12.7 млн. фунтов).



20-летний португалец уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и теперь прерывает тренировочный сбор "Базеля", чтобы уладить формальности, связанные со своим трансфером.



Вейга является левшой и способен сыграть на нескольких позициях, включая центрального защитника и левого защитника.



Ренату прибыл в "Базель" только прошлым летом, а вообще является продуктом академии "Спортинга", которому будет положено 10 процентов от стоимости трансфера.