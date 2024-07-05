"Челси" согласовал покупку Ренату Вейги
"Челси" согласовал покупку опорного полузащитника швейцарского "Базеля" Ренату Вейги.
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Вейга обойдется "Челси" в 14-15 миллионов евро (11.8-12.7 млн. фунтов).
20-летний португалец уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и теперь прерывает тренировочный сбор "Базеля", чтобы уладить формальности, связанные со своим трансфером.
Вейга является левшой и способен сыграть на нескольких позициях, включая центрального защитника и левого защитника.
Ренату прибыл в "Базель" только прошлым летом, а вообще является продуктом академии "Спортинга", которому будет положено 10 процентов от стоимости трансфера.
05.07.2024 19:00
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Ему сорокет
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Это скриншот из фифы?)
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Так 20 лет или 30 судя по фото )))))
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