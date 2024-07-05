"Ливерпуль" принял решение по Салаху

"Ливерпуль" решил, что не продаст Мохамеда Салаха этим летом, даже если египетский нападающий не подпишет новый контракт.

Салах уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, однако новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и руководство мерсисайдского клуба хотят продлить сотрудничество с Мохамедом за пределы 2025 года.



Вести переговоры с 32-летним игроком сборной Египта будет новый спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз, который недавно приступил к работе после своего прихода из "Борнмута".



Несмотря на сохраняющийся к Салаху интерес из Саудовской Аравии, чей "Аль-Иттихад" предлагал 150 миллионов фунтов за Мохаммеда прошлым летом, в "Ливерпуле" исключают продажу своего бомбардира в это окно, утверждает Daily Mirror.



Добавим, Хьюзу предстоит склонить к новому контракту не только Салаха, но и капитана Виргила Ван Дейка с вице-капитаном Трентом Александер-Арнольдом, чьи действующие соглашения также истекают следующим летом.