Ричард Хьюз: "Мы будем оппортунистами на трансферном рынке"

Новый спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз заявил, что его клуб будет "оппортунистами" при работе на трансферном рынке этим летом.

В пятницу Хьюз, пришедший в "Ливерпуль" из "Борнмута", впервые предстал перед прессой в новой роли, выступив перед журналистами в компании нового главного тренера "красных" Арне Слота.



По словам Хьюза, "Ливерпуль" открыт к приобретениям, однако Ричарду и Слоту все еще предстоит лучше изучить состав своей команды.



"С Арне замечательно работается. Разумеется, поначалу это было сложно, потому что нам нужно было завершить важную работу на своих предыдущих местах, а "Ливерпулю" нужно было завершить важную работу здесь".



"После этого мы находились в ежедневном контакте насчет логистики, организации и подготовки к трансферному окну. Что касается трансферов, то мы будем знать больше, когда лучше изучим имеющийся состав, хотя мы довольны тем, что унаследовали".



"Нам нужен прогресс на тренировочном поле, а пока открыто трансферное окно, мы будем оппортунистами. Если с течением времени у нас появятся возможности улучшить определенные зоны, мы обдумаем это".



"Я не думаю, что для меня было бы правильно обсуждать контрактные ситуации. Это внутреннее дело клуба и игроков".



"Нас волнует лишь полная самоотдача игроков в следующем сезоне, и мы абсолютно уверены, что добьемся этого", — цитирует Хьюза Sky Sports.