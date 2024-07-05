Слот: "Стать преемником Клоппа — сложная задача"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что стать преемником Юргена Клоппа — это сложная задача.

За девять сезонов работы с "Ливерпулем" Клопп принес клубу первый за три десятка лет чемпионский титул, а также достиг трех финалов Лиги Чемпионов, выиграв один из них.



Слот понимает, что от него ждут развития этих успехов, однако Арне чувствует, что ему это под силу с доставшимся от Клоппа наследством.



"Стать его преемником — это сложная задача, но вы можете посмотреть на состав, который я унаследовал. Это команда с культурой победителей".



"Одна из причин моего перехода сюда — а таких причин всегда больше — заключается в том, что у нас действительно хороший состав, как мне кажется. Будучи тренером, ты хочешь работать в клубе с хорошими игроками и возможностью что-нибудь выиграть".



"Прошлое показало, что здесь можно выигрывать трофеи. Мне нравится работать с игроками и нравится развивать их, но также мне нравится побеждать, и в этом клубе есть возможность побеждать".



"Когда ты знаешь город, это всегда помогает, но тренеру помогает еще больше, если ты выигрываешь большинство своих матчей".



"Если мы будем выигрывать большинство своих матчей наилучшим образом, это, наверное, даст мне больше времени, а если у меня будет время, я смогу лучше узнать город. Но все начинается с улучшения команды и того, чтобы выигрывать как можно больше матчей", — цитирует Слот Sky Sports.