Беллингем избежал дисквалификации на матч со Швейцарией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сможет сыграть в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии в субботу после того, как УЕФА наказал его отложенной дисквалификацией на один матч.

Напомним, в победном для англичан матче 1/8 финала Евро-2024 против Словакии в прошлое воскресенье (2:1) Беллингем сделал неприличный жест в направлении скамейки соперника, когда забил на исходе компенсированного времени и перевел игру в экстра-таймы.



Только накануне УЕФА дисквалифицировал на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за жест националистического характера после победы над Австрией.



Однако в случае с Беллингемом УЕФА решил поступить мягче. 21-летний игрок "Реала" был оштрафован на 30,000 евро (25,400 фунтов) и наказан отложенной дисквалификацией на один матч.



Как сообщает BBC, указанная дисквалификация будет активирована, если Беллингем совершит повторную провинность в течение испытательного срока длиною в год.



