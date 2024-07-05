Тен Хаг нашел нового тренера вратарей для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе в клуб тренера вратарей Йелле Тен Рувелаара.

Накануне "Юнайтед" объявил о продлении контракта с Эриком Тен Хагом до 2026 года, но одновременно клуб требует от своего главного тренера реакции на невыразительный минувший сезон.



Тен Хаг собирается на это отреагировать, обновив своей тренерский штаб, и одним из его решений стало приглашение Тен Рувелаара из бывшего клуба Эрика "Аякса", сообщает Manchester Evening News.



Тен Рувелаар только два месяца назад пришел в "Аякс", перед этим с лучшей стороны проявив себя в "Бернли".



"Юнайтед" все еще предстоит согласовать с "Аяксом" размер компенсации за Тен Рувелаара, но это видится формальностью.



Тен Рувелаар известен как специалист, который поощряет активное участие голкипера при выходе команды из обороны. В "Юнайтед" Йелле предстоит работать с Андре Онана, Алтаем Байындыром и Томом Хитоном.