"Фламенго" не удалось арендовать Лукаса Пакету

"Вест Хэм" отказался отпустить атакующего полузащитника Лукаса Пакету в аренду в "Фламенго".

В данный момент Пакета находится под угрозой продолжительной дисквалификации за умышленные желтые карточки, хотя сам Лукас категорически отвергает выдвинутые в его адрес обвинения FA.



Этой ситуацией попытался воспользоваться "Фламенго", сделав запрос насчет аренды 26-летнего игрока сборной Бразилии.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Вест Хэм" не собирается отпускать Пакету в аренду и лишь готов обсудить постоянный трансфер. Ожидается, что на этом "Фламенго" не завершит свой интерес к соотечественнику.



Добавим, выдвинутые обвинения не мешают Пакете играть в футбол. Прямо сейчас Лукас выступает за свою сборную на Кубке Америки, после чего будет должен начать подготовку к новому сезону Премьер-Лиги.