Серхио Гомес близок к переходу в "Реал Сосьедад"

Серхио Гомеса "Манчестер Сити" близок к продаже левого защитника Серхио Гомеса в испанский "Реал Сосьедад".

По информации Daily Mail, "Реал Сосьедад" заплатит за своего 23-летнего соотечественника только около 8 миллионов фунтов.

При этом "Сити" получит опцию обратного выкупа Гомеса и право на долю с последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.

За два года в "Сити" Гомес сыграл 38 матчей, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе.

В минувшем сезоне Гомес проигрывал конкуренцию на своей позиции новичку Йошко Гвардиолу и Натану Аке.


Метки Гомес, Манчестер Сити, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2024 12:00

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  1. superglor 05.07.2024 12:15 # superglor
    Серхио Гомес - 38 матчей 2 АПЛ
    Стивен Джеррард - 700 матчей 0 АПЛ

    (ответить)

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