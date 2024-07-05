Серхио Гомес близок к переходу в "Реал Сосьедад"

"Манчестер Сити" близок к продаже левого защитника Серхио Гомеса в испанский "Реал Сосьедад".

По информации Daily Mail, "Реал Сосьедад" заплатит за своего 23-летнего соотечественника только около 8 миллионов фунтов.



При этом "Сити" получит опцию обратного выкупа Гомеса и право на долю с последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.



За два года в "Сити" Гомес сыграл 38 матчей, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе.



В минувшем сезоне Гомес проигрывал конкуренцию на своей позиции новичку Йошко Гвардиолу и Натану Аке.