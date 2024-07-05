Серхио Гомес близок к переходу в "Реал Сосьедад"
"Манчестер Сити" близок к продаже левого защитника Серхио Гомеса в испанский "Реал Сосьедад".
По информации Daily Mail, "Реал Сосьедад" заплатит за своего 23-летнего соотечественника только около 8 миллионов фунтов.
При этом "Сити" получит опцию обратного выкупа Гомеса и право на долю с последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.
За два года в "Сити" Гомес сыграл 38 матчей, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе.
В минувшем сезоне Гомес проигрывал конкуренцию на своей позиции новичку Йошко Гвардиолу и Натану Аке.
05.07.2024 12:00
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