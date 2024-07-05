Пирс считает, что Сака неважно играет на Евро-2024 из-за Уолкера

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс считает, что Кайл Уолкер мешает Букайо Сака проявлять себя на Евро-2024.

Результативная передача в самом начале первого для англичан матча на Евро-2024 против Сербии так и остается самым заметным действием Сака на турнире в Германии.



По мнению Пирса, Сака, забивший 20 голов в 47 матчах за "Арсенал" в минувшем сезоне, не имеет достаточной поддержки со стороны защитника на своем правом фланге.



Вместе с тем Пирс не ожидает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт усадит Уолкера в запас — скорее, в жертву будет принесет сам Сака.



"Мне жаль Сака. Потому что, как я это неоднократно говорил во время комментаторской работы, Кайл Уолкер является крайним защитником, который не помогает этому парню".



"Он должен делать больше для него. Правда должен. Потому что мне нравится Сака, и я считаю его выдающимся игроком".



"Если ты вынужден отвлекаться на своего крайнего защитника, это значительно усложняет твою задачу по противостоянию сопернику".



"Если и будут какие-нибудь изменения в этом плане, то я бы ожидал увидеть Палмера. Думаю, Палмер сыграет вместо Сака, а Сака станет тем, кто будет принесен в жертву", — сообщил Пирс talkSPORT.