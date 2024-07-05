Дуран стал целью для "Вест Хэма"

"Вест Хэм" добавил Джона Дурана из "Астон Виллы" в своей шорт-лист целей среди нападающих.

В минувшем сезоне "Вест Хэм" был вынужден полагаться впереди на 34-летнего Мичейла Антонио и номинального вингера Джаррода Боуэна. Данни Ингс себя никак не проявил и с высокой вероятностью покинет клуб в это трансферное окно.



По информации talkSPORT, одним из рассматриваемых "Вест Хэмом" вариантов по укреплению проблемой позиции как раз и является Дуран, забивший восемь голов в 50 матчах за "Виллу".



С января серьезный интерес к Дурану проявляет "Челси", однако "синие" никак не решатся остановить свой выбор на 20-летнем колумбийце и сделать свое предложение.



Предполагается, что сам Дуран открыт к смене клуба, потому что "Вилла" рассматривает его исключительно как дублера основного нападающего Олли Уоткинса.