Артета призвал "Арсенал" быть агрессивным на трансферном рынке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб должен проявить агрессию при работе на трансферном рынке этим летом.

В минувшем сезоне "Арсенал" уступил всего два очка выигравшему Премьер-Лигу "Манчестер Сити", и Артета решительно настроен укрепить состав своей команды, чтобы в новой кампании, наконец, завоевать титул.



Артета помнит об ограничениях, связанных с финансовым фейр-плей, но в то же время четко знает, что нужно добавить его команде.



"Мы ищем усиление в каждой из возможных областей. Учитывая новые правила, есть определенные вещи, которые нам нужно уважать и учитывать, вдобавок Евро и Кубок Америки все замедляют. Надеюсь, теперь это немного ускорится".



"Думаю, я бы ожидал и прихода, и ухода игроков. Определенно есть вещи, которые мы должны улучшить, и мы постараемся это сделать. Но трансферный рынок — это сложно".



"Мы должны быть очень агрессивны, очень целеустремлены, и у нас есть четкое представление, чего мы хотим. Все будет сводиться к тому, чтобы найти правильные договоренности в правильное время", — сообщил Артета ESPN.