Шоу готов сыграть против Швейцарии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу готов сыграть за сборную Англии против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.

Напомним, 28-летний Шоу пропустил четыре первых матча англичан на Евро-2024, восстанавливаясь после травмы задней поверхности бедра и затем набирая форму.



В упомянутом матче против Швейцарии в ближайшую субботу англичане будут лишены дисквалифицированного Марка Гехи, и это ставит главного тренера Гарета Саутгейта перед дилеммой.



На текущей неделе англичане отрабатывали на тренировках схему с тремя защитниками, но возвращение в строй Шоу может убедить Саутгейта не менять тактику.



Как сообщает The Telegraph, Шоу готов сыграть часть четвертьфинального матча, однако Саутгейт держит в уме тот факт, что Люк не имеет практики с 18 февраля.