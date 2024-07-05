Шоу готов сыграть против Швейцарии
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу готов сыграть за сборную Англии против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.
Напомним, 28-летний Шоу пропустил четыре первых матча англичан на Евро-2024, восстанавливаясь после травмы задней поверхности бедра и затем набирая форму.
В упомянутом матче против Швейцарии в ближайшую субботу англичане будут лишены дисквалифицированного Марка Гехи, и это ставит главного тренера Гарета Саутгейта перед дилеммой.
На текущей неделе англичане отрабатывали на тренировках схему с тремя защитниками, но возвращение в строй Шоу может убедить Саутгейта не менять тактику.
Как сообщает The Telegraph, Шоу готов сыграть часть четвертьфинального матча, однако Саутгейт держит в уме тот факт, что Люк не имеет практики с 18 февраля.
05.07.2024 08:00
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