"Брайтон" согласовал покупку Матса Виффера

Матс Виффер "Брайтон" согласовал приобретение опорного полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера.

Последние дни ходили слухи, что новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, пришедший к "красным" как раз из "Фейеноорда", попытается перехватить Виффера.

Однако "Ливерпуль" так и не вступил в борьбу за 24-летнего голландца, и тот теперь направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Брайтоном".

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Виффер обойдется "Брайтону" в 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов) плюс бонусы.

Виффер выступает за "Фейеноорд" с 2022 года, забив пять голов и отдав три результативные передачи в 29 матчах минувшего сезона Эредивизии.


Метки Брайтон, Виффер, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2024 07:00

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  1. keane16 05.07.2024 08:18 # keane16
    А вот это топарь. Полюбэ уйдет к пенсам через годик-другой за сотку. Эррера на максималках

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