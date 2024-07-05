"Брайтон" согласовал покупку Матса Виффера
"Брайтон" согласовал приобретение опорного полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера.
Последние дни ходили слухи, что новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, пришедший к "красным" как раз из "Фейеноорда", попытается перехватить Виффера.
Однако "Ливерпуль" так и не вступил в борьбу за 24-летнего голландца, и тот теперь направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Брайтоном".
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Виффер обойдется "Брайтону" в 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов) плюс бонусы.
Виффер выступает за "Фейеноорд" с 2022 года, забив пять голов и отдав три результативные передачи в 29 матчах минувшего сезона Эредивизии.
05.07.2024 07:00
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А вот это топарь. Полюбэ уйдет к пенсам через годик-другой за сотку. Эррера на максималках
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