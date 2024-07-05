"Брайтон" согласовал покупку Матса Виффера

"Брайтон" согласовал приобретение опорного полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера.

Последние дни ходили слухи, что новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, пришедший к "красным" как раз из "Фейеноорда", попытается перехватить Виффера.



Однако "Ливерпуль" так и не вступил в борьбу за 24-летнего голландца, и тот теперь направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Брайтоном".



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Виффер обойдется "Брайтону" в 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов) плюс бонусы.



Виффер выступает за "Фейеноорд" с 2022 года, забив пять голов и отдав три результативные передачи в 29 матчах минувшего сезона Эредивизии.