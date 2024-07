Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Серхио Регилона. Ромелу Лукаку собрался в "Наполи". С "Лестера" снимут очки в новом сезоне Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" хочет продать полузащитника Донни Ван де Бека этим летом. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" хочет вернуть крайнего защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона, который провел на "Олд Траффорд" первую половину минувшего сезона на правах аренды. (Metro)



"Марсель" уверен в приобретении нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда, за которого французский клуб предложил 17 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" ждет предложений из Саудовской Аравии по голкиперу Эдерсону. (TBR Football)



"Сити" рассчитывает выручить свыше 30 млн. фунтов за Эдерсона. (talkSPORT)



Защитник "Лилля" Лени Йоро предпочитает "Реал", а не "Ливерпуль" или ПСЖ. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" провел переговоры с агентами защитника "Фейеноорда" Лутсхарела Гертрюйды и вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла. (HITC)



Будущее голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла будет решено после Евро-2024. Нельзя исключать, что англичанин уйдет в аренду. (Sky Sports)



"Барселона" опережает "Арсенал" и "Челси" в борьбе за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Football Insider)



Защитник "Челси" Марк Кукурелья уговаривает Уильямса, своего партнера по сборной Испании, выбрать "синих". (Sport)



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку хочет воссоединиться с тренером Антонио Конте в "Наполи". (Corriere dello Sport)



"Челси" сохраняет интерес к Виктору Осимхену, но "Наполи" должен понизить цену за нигерийского нападающего для заключения сделки. (HITC)



Вингер "Брайтона" Каору Митома интересен "Челси". (Ben Jacobs)



"Фулхэм" сделал запрос насчет полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея. (HITC)



Бывший защитник "Арсенала" Седрик Соареш может перейти в "Аякс". (Evening Standard)



"Ньюкасл" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения вингера Педру Нету, которого "волки" оценивают в 60 млн. фунтов. (HITC)



"Ньюкасл" не стал покупать нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, потому что не смог избавиться от Каллума Уилсона. (The Telegraph)



"Ноттингем Форест" заинтересован в голкипере "Кристал Пэлас" Сэме Джонстоне. (Sky Sports)



"Фламенго" начал переговоры о покупке полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты. (Globo)



Переход защитника "Астон Виллы" Мэтти Кэша в "Милан" маловероятен. (Birmingham Live)



Другое



С "Лестера" почти наверняка снимут очки в новом сезоне Премьер-Лиги. (The Sun)



Вингер "Пэлас" Майкл Олисе был включен в заявку сборной Франции на Олимпийские игры в Париже. (Ben Jacobs)



Певец Эд Ширан посетил базу сборной Англии в Германии. (The Sun)



Причиной смерти легенды "Арсенала" Кевина Кэмпбелла названа полиорганная недостаточность после сердечной инфекции. (Football.London)