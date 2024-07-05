Руни хочет приблизить "Плимут" к Премьер-Лиге

Главный тренер "Плимута" Уэйн Руни заявил, что хочет приблизить свой новый клуб к Премьер-Лиге.

Оправившись от фиаско в "Бирмингеме", где он продержался только 15 матчей посреди минувшего сезона, Руни взялся за новую работу.



С недавних пор Руни возглавляет "Плимут", который минувший сезон завершил в одном очке над зоной вылета Чемпионшипа.



38-летний англичанин, страстно желающий проявить себя на тренерском поприще, не обещает, что сразу же выведет "Плимут" в Премьер-Лигу, но надеется, по крайне мере, приблизиться к этому.



"Нам нужно быть умными в том, как мы работаем. Я не собираюсь выходить сюда и говорить, что мы собираемся оказаться в Премьер-Лиге через год. Нам нужно быть реалистами".



"Думаю, нам нужно продолжать двигаться вперед, продолжать становиться лучше и определенно прибавить относительно прошлого сезона".



"Надеюсь, к концу отведенного нам периода времени мы будем ближе к Премьер-Лиге".



"Я не хочу становиться следующим Гари Невиллом (который после неудачи на тренерском поприще сосредоточился на работе экспертом). Я обладаю желанием, страстью и любовью к футболу, и это было у меня всегда".



"Последние месяцы были очень странными для меня. С января я находился дома, и это было действительно странно. Я немного работал на телевидении, но мое настоящее желание заключалось в возвращении к тренерской работе", — цитирует Руни BBC.