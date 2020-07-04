У Артеты нет новостей насчет нового контракта

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его контрактная ситуация остается без изменений.

Артета тренирует "Арсенал" с 2019 года, и сейчас Микель уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту.



Руководство и болельщики "Арсенала" хотят, чтобы Артета продлил свое пребывание в клубе, однако сохраняющаяся неопределенность не видится Микелю поводом для беспокойства.



"Нет, в данный момент новостей нет. Суть в том, что ничего не изменилось в том плане, насколько я счастлив, насколько я люблю представлять этот клуб и насколько, как мне кажется, меня ценят здесь".



"Все случится естественным образом, и наши отношения настолько хороши, что я не предвижу каких-либо проблем. Но вещи должны делаться правильным образом, и именно так и будет", — сообщил Артета ESPN.