"Арсенал" начал переговоры с "Болоньей" по Калафьори
"Арсенал" начал переговоры с "Болоньей" о приобретении защитника Риккардо Калафьори.
Ранее 22-летний Калафьори, который в данный момент находится в расположении сборной Италии на Евро-2024, дал зеленый свет на переход в "Арсенал".
Заручившись согласием Калафьори, сейчас "Арсенал" пытается договориться с "Болоньей" о компенсации за Риккардо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Романо называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за Калафьори, несмотря на интерес к 22-летнему итальянцу со стороны других клубов, включая "Челси".
Ранее пресса также сообщала, что клуб Серии А ожидает выручить около 50 миллионов евро (42.4 млн. фунтов) за свою восходящую звезду.
04.07.2024 22:00
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