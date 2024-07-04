"Арсенал" начал переговоры с "Болоньей" по Калафьори

"Арсенал" начал переговоры с "Болоньей" о приобретении защитника Риккардо Калафьори.

Ранее 22-летний Калафьори, который в данный момент находится в расположении сборной Италии на Евро-2024, дал зеленый свет на переход в "Арсенал".



Заручившись согласием Калафьори, сейчас "Арсенал" пытается договориться с "Болоньей" о компенсации за Риккардо, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Романо называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за Калафьори, несмотря на интерес к 22-летнему итальянцу со стороны других клубов, включая "Челси".



Ранее пресса также сообщала, что клуб Серии А ожидает выручить около 50 миллионов евро (42.4 млн. фунтов) за свою восходящую звезду.