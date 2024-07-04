Ниакате последовал за Мангаля из "Форест" в "Лион"

Мусса Ниакате "Ноттингем Форест" продал в "Лион" центрального защитника Муссу Ниакате за 27 миллионов фунтов.

Только в минувший вторник "Форест" объявил, что "Лион" за 20 миллионов фунтов выкупил полузащитника Ореля Мангаля, который провел во французском клубе вторую половину минувшего сезона на правах аренды.

А сегодня тем же маршрутом проследовал Ниакате, заключив с "Лионом" контракт на четыре года.

28-летний сенегалец покинул "Форест" после двух сезонов, в течение которых он сыграл 37 матчей.

Добавим, два года назад приглашение Ниакате из "Майнца" обошлось "лесникам" в 13 млн. фунтов.


Метки Лион, Ниакате, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2024 20:00

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