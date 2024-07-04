"Лестер" продолжает борьбу с Премьер-Лигой насчет ФФП

"Лестер" подал апелляцию после своей неудачной попытки оспорить применение Премьер-Лигой к клубу правил финансового фейр-плей.

Напомним, в марте Премьер-Лига предъявила "Лестеру" обвинения в нарушении правил ФФП. В то же время Футбольная Лига наложила на клуб трансферное эмбарго, которое впоследствии было снято в связи с возвращением "лис" в элитный дивизион.



После выдвинутых в марте обвинений "Лестер" пытался доказать, что применение правил ФФП не входит в юрисдикцию Премьер-Лиги. Это дело было передано независимой комиссии, которая отклонила требование "лис".



Однако "Лестер" решил продолжить свою борьбу и сегодня объявил, что подает апелляцию на решение независимой комиссии.



Если "Лестер" проиграет это дело, то рискует подвергнуться снятию очков в новом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на продажу полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла в "Челси" за 30 миллионов фунтов.