"Арсенал" выкупил Райю у "Брентфорда"

"Арсенал" объявил о выкупе голкипера Давида Райи у "Брентфорда" после сезона аренды.

Изначально Райя присоединился к "Арсеналу" в августе 2023 только на правах аренды за 3 миллиона фунтов — "канониры" не смогли сразу приобрести Давида из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.



С самого начала не было никаких сомнений, что "Арсенал" в итоге выкупит Райю по заранее оговоренной цене в 27 млн. фунтов, и сегодня "канониры" подтвердили, что воспользовались своей опцией.



Таким образом, 28-летний голкипер, сейчас представляющий сборную Испании на Евро-2024, заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт.



В минувшем сезоне Райя сыграл 41 матч за "Арсенал" во всех соревнованиях. Давид оформил 20 "клин-шитов", включая 16 в Премьер-Лиге, благодаря чему завоевал "Золотую перчатку" английского первенства.



"После года аренды в качестве "канонира" я могу, наконец, сказать, что теперь я — игрок "Арсенала" на годы вперед. Я взволнован тем, что ждет нас впереди, но я всегда живу и наслаждаюсь настоящим".



"Быть здесь — это исполнение мечты, и я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении прошлого года", — сообщил Райя.