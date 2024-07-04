Артета: "Арсенал" должен был выиграть Премьер-Лигу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна была выиграть Премьер-Лигу в минувшем сезоне со статистической точки зрения.

"Арсенал" блестяще провел сезон 2023/24 и набрал 89 очков, что является одним из лучших показателей для всех команд в истории Премьер-Лиги. Однако опередить "Манчестер Сити" подопечным Артеты все равно не удалось.



Несмотря на это, Микель не отчаивается и настроен поправить те детали, которых "Арсеналу" не хватает для завоевания больших трофеев.



"Если подойти к этому аналитически и собрать всю статистику за последние 11 месяцев в Премьер-Лиге, то мы должны были выиграть ее. Об этом говорит статистика, хотя реальность такова, что мы этого не сделали. Поэтому есть нечто, что мы делали не так хорошо, как "Манчестер Сити" или клубы в прошлом".



"Думаю, мы понимаем, какое значение имеют детали. Мы были по-настоящему стабильны в последние 24 месяца с точка зрения игры и уровней, которых мы хотим достигать, но эти детали — очень маленькие".



"Получить 90 процентов желаемого — это одно. Но совсем другое — получить эти оставшиеся 10 процентов, пять процентов, один процент, которые определяют успех и завоевание больших трофеев. Сейчас нам нужно продолжать делать те правильные вещи, которые мы делаем, и просто убедиться, что у нас порядок с этими маленькими деталями, которые обеспечивают победы в турнирах. Нам нужна эта боль и этот голод, чтобы достичь того, чего мы хотим достичь", — сообщил Артета ESPN.