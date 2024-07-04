Артета: "Арсенал" должен был выиграть Премьер-Лигу"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна была выиграть Премьер-Лигу в минувшем сезоне со статистической точки зрения.

"Арсенал" блестяще провел сезон 2023/24 и набрал 89 очков, что является одним из лучших показателей для всех команд в истории Премьер-Лиги. Однако опередить "Манчестер Сити" подопечным Артеты все равно не удалось.

Несмотря на это, Микель не отчаивается и настроен поправить те детали, которых "Арсеналу" не хватает для завоевания больших трофеев.

"Если подойти к этому аналитически и собрать всю статистику за последние 11 месяцев в Премьер-Лиге, то мы должны были выиграть ее. Об этом говорит статистика, хотя реальность такова, что мы этого не сделали. Поэтому есть нечто, что мы делали не так хорошо, как "Манчестер Сити" или клубы в прошлом".

"Думаю, мы понимаем, какое значение имеют детали. Мы были по-настоящему стабильны в последние 24 месяца с точка зрения игры и уровней, которых мы хотим достигать, но эти детали — очень маленькие".

"Получить 90 процентов желаемого — это одно. Но совсем другое — получить эти оставшиеся 10 процентов, пять процентов, один процент, которые определяют успех и завоевание больших трофеев. Сейчас нам нужно продолжать делать те правильные вещи, которые мы делаем, и просто убедиться, что у нас порядок с этими маленькими деталями, которые обеспечивают победы в турнирах. Нам нужна эта боль и этот голод, чтобы достичь того, чего мы хотим достичь", — сообщил Артета ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. osnovnoy2005 04.07.2024 19:04 # osnovnoy2005
    тянули-тянули,да не вытянули.

    (ответить)

  2. chelsae88 04.07.2024 17:35 # chelsae88
    Гейклуб аснл это клуб без спортивной составляющей, спортивного духа соревнования, без яиц, без желания бороться за титулы. Клуб импотентов. Они по определению не могут ничего выиграть.

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  3. kirkorov-coyg 04.07.2024 17:04 # kirkorov-coyg
    Это правда. Тупорылый хохол всё заруинил.

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