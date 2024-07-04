"Вест Хэм" согласовал стоимость Килмена

"Вест Хэм" сделал второе предложение о покупке капитана "Вулверхэмптона" Макса Килмена в размере 40 миллионов фунтов, и оно было принято.

В прошлом месяце "Вулверхэмптон" отклонил стартовое предложение "Вест Хэма" в 25 млн. фунтов по Килмену.



С тех пор "молотобойцы" предприняли попытку приобрести Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", однако предложения в 25.4 млн. фунтов для этого тоже оказалось недостаточно.



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Вест Хэм" улучшил свое предложение по Килмену сразу на 15 млн. фунтов, и "Вулверхэмптон" согласился отпустить 27-летнего англичанина.



Именно нынешний наставник "Вест Хэма" Хулен Лопетеги назначил Килмена капитаном, когда тренировал "волков" в сезоне 2022/23.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги больше "Вест Хэма" пропустили только три вылетевшие команды, и это подталкивает Лопетеги к усилению оборонительной линии.