Эшуорт объяснил продление контракта с Тен Хагом
Дэн Эшуорт впервые выступил в качестве спортивного директора "Манчестер Юнайтед", прокомментировав продление контракта с главным тренером Эриком Тен Хагом.
В четверг "Юнайтед" объявил о продлении контракта с Тен Хагом на 12 месяцев — до июня 2026. Это случилось спустя несколько дней, как Эшуорт был подтвержден спортивным директором клуба с "Олд Траффорд".
По словам Эшуорта, в "Юнайтед" ожидают от Тен Хага прогресса после невыразительного минувшего сезона, но в то же время "красные дьяволы" считают Эрика лучшим человеком для этой работы.
"Двумя трофеями за два последних сезона Эрик укрепил репутацию одного из самых стабильных тренеров в европейском футболе".
"И хотя проведенный клубом анализ минувшего сезона обнаружил области, где требуются улучшения, он также дал ясный вывод о том, что Эрик — лучший партнер для нас в работе над повышением стандартов и результатов".
"Эта группа игроков и сотрудников уже показала, что они способны соперничать и побеждать на высшем уровне, и теперь нам нужно делать это более стабильно".
"Теперь, когда мы усилили свою команду футбольных руководителей, мы предвкушаем работу рука об руку с Эриком для достижения наших совместных амбиций в отношении этого футбольного клуба", — сообщил Эшуорт.
04.07.2024 15:00
Просмотров: 1003
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/2/9/14694924.jpg
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий