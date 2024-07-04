Эшуорт объяснил продление контракта с Тен Хагом

Дэн Эшуорт впервые выступил в качестве спортивного директора "Манчестер Юнайтед", прокомментировав продление контракта с главным тренером Эриком Тен Хагом.

В четверг "Юнайтед" объявил о продлении контракта с Тен Хагом на 12 месяцев — до июня 2026. Это случилось спустя несколько дней, как Эшуорт был подтвержден спортивным директором клуба с "Олд Траффорд".



По словам Эшуорта, в "Юнайтед" ожидают от Тен Хага прогресса после невыразительного минувшего сезона, но в то же время "красные дьяволы" считают Эрика лучшим человеком для этой работы.



"Двумя трофеями за два последних сезона Эрик укрепил репутацию одного из самых стабильных тренеров в европейском футболе".



"И хотя проведенный клубом анализ минувшего сезона обнаружил области, где требуются улучшения, он также дал ясный вывод о том, что Эрик — лучший партнер для нас в работе над повышением стандартов и результатов".



"Эта группа игроков и сотрудников уже показала, что они способны соперничать и побеждать на высшем уровне, и теперь нам нужно делать это более стабильно".



"Теперь, когда мы усилили свою команду футбольных руководителей, мы предвкушаем работу рука об руку с Эриком для достижения наших совместных амбиций в отношении этого футбольного клуба", — сообщил Эшуорт.