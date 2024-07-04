Будущее Чилуэлла в "Челси" находится под вопросом

Будущее левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла в клубе находится под вопросом.

Из-за проблем со здоровьем 27-летний Чилуэлл сыграл только 13 матчей в минувшем сезоне Премьер-Лиги, ожидаемо не попав в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Даже если травмы отступят, другой проблемой для Чилуэлла может стать приход Энцо Марески на должность главного тренера "Челси".



Как сообщает The Telegraph, Мареска предпочитает более гибких в тактическом плане игроков, способных сыграть на нескольких позициях.



Также нельзя не забывать о значительном прогрессе в заключительные месяцы минувшего сезона Марка Кукурельи. Конкурент Чилуэлла по позиции весьма убедительно выглядит и на Евро-2024 за сборную Испании.



Как бы то ни было, Чилуэлл не собирается сдаваться без боя. Бен уже приступил к тренировкам на базе "Челси" в Кобхэме, на днях поприветствовав там полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла, прибывшего из его бывшего клуба "Лестера".