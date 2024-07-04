Пол Митчелл назначен новым спортивным директором "Ньюкасла"

Пол Митчелл "Ньюкасл" объявил о назначении Пола Митчелла своим новым спортивным директором.

Только на днях "Ньюкасл" проводил в "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта, после нескольких месяцев переговоров, наконец, согласовав компенсацию.

На место Эшуорта в "Ньюкасле" теперь заступил 42-летний Митчелл, которого в прошлом самого связывали с работой в "Юнайтед".

За плечами у Митчелла опыт работы футбольным руководителем в "Саутгемптоне", "Тоттенхэме", "РБ Лейпциг" и "Монако".

"Я принял ответственность стать новым спортивным директором "Ньюкасла" с чувством безмерной гордости. Я видел рост клуба и его амбиций за последнее время. Это, а также удивительные фанаты сделали мое решение легким".

"Мне не терпится начать и помочь этой организации улучшить свою конкурентоспособность во всех областях элитного футбола", — сообщил Митчелл.


Метки Митчелл, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 04.07.2024 13:11 # brown-ale
    Хорошее назначение. Эшворта нужно было выгнать после Тонали.

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  2. umbriaco 04.07.2024 12:58 # umbriaco
    Мне кажется, они даже выиграли от смены спортивного директора

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