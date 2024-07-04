"Ньюкасл" наградит Гордона новым контрактом

"Ньюкасл" собирается наградить своего вингера Энтони Гордона новым контрактом на улучшенных условиях.

На днях в прессе появилась информация, что Гордон едва не перешел в "Ливерпуль", который отказался от сделки, потому что не хотел отправлять в противоположном направлении защитника Джарелла Куансу.



Утверждалось, что Гордон отчаянно хотел перейти в "Ливерпуль", за который он болеет всю свою жизнь, и в "Ньюкасле" уже переживают за психологическое состояние Энтони в преддверии возвращения к предсезонной подготовке.



Однако на "Сент-Джеймс Парк" надеются подбодрить Гордона, предложив тому новый контракт. Как сообщает talkSPORT, Энтони ждет значительная прибавка к зарплате относительно текущих 60,000 фунтов в неделю.



Гордон был одним из лучших игроков "Ньюкасла" в минувшим сезоне, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач, поэтому "сороки" не удивлены интересом грандов к 23-летнему игроку сборной Англии.