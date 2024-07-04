Фоден: "Мне жаль Саутгейта"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден признался, что ему жаль главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

В данный момент англичане готовятся к четвертьфинальному матчу Евро-2024 против Швейцарии, но их игра на турнире по-прежнему вызывает огромные нарекания.



Медиа делают Саутгейта главным виновником невыразительного футбола англичан, и Фодену кажется это несправедливым.



"Игроки должны взять некоторую ответственность на себя. Здесь должны найтись некоторые лидеры, чтоб вместе обнаружить, почему у нас не ладится игра".



"Главный тренер очень ограничен в том, что он может сделать. Он задает систему и говорит, как прессинговать. Если это не работает, то нужно понять, в чем дело".



"Мне жаль Гарета. На тренировках он говорит нам прессинговать и высоко располагаться на поле, но мне кажется, порой это должно исходить от самих игроков. Мы должны быть лидерами. В матчах мы могли поработать чуть усерднее над поиском решения", — цитирует Фодена BBC.