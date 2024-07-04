Магуайр может уехать в Италию
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может продолжить карьеру в Италии.
"Юнайтед" был готов продать Магуайра еще прошлым летом, когда главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг дал понять, что более не рассматривает Харри в качестве ключевого игрока.
В итоге Магуайр остался, отвергнув интерес "Вест Хэма", и не испытывал дефицита игровых минут в минувшем сезоне, однако это стало возможно только благодаря эпидемии травм в "Юнайтед".
В данный момент "Юнайтед" активно работает над приобретением защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта, чей приход может усугубить положение Магуайра.
Как утверждает talkSPORT, "Юнайтед" открыт к продаже Магуайра этим летом, и к Харри существует интерес из Италии, где прекрасно себя чувствует бывший партнер по команде 31-летнего англичанина Крис Смоллинг.
Если "Юнайтед" не найдет покупателя на Магуайра, то будет рисковать лишиться Харри безо всякой компенсации следующим летом.
04.07.2024 09:00
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лучше в Грецию!
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