"Челси" не будет отправлять Чуквуэмеку в аренду

"Челси" не планирует отправлять полузащитника Кэрни Чуквуэмеку в аренду на следующий сезон.

Летом 2022 "Челси" приобрел Чуквуэмеку из "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов, однако пока Кэрни не оправдал надежд, которые на него возлагали.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги Чуквуэмека отметился только двумя появлениями в стартовом составе, что во многом стало следствием проблем 20-летнего англичанина со здоровьем.



Однако Football.London стало известно, что "Челси" планирует оставить Чуквуэмеку у себя. Любые предложения других клубов по аренде Кэрни будут отклонены.