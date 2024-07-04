"Челси" не будет отправлять Чуквуэмеку в аренду
"Челси" не планирует отправлять полузащитника Кэрни Чуквуэмеку в аренду на следующий сезон.
Летом 2022 "Челси" приобрел Чуквуэмеку из "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов, однако пока Кэрни не оправдал надежд, которые на него возлагали.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Чуквуэмека отметился только двумя появлениями в стартовом составе, что во многом стало следствием проблем 20-летнего англичанина со здоровьем.
Однако Football.London стало известно, что "Челси" планирует оставить Чуквуэмеку у себя. Любые предложения других клубов по аренде Кэрни будут отклонены.
04.07.2024 08:00
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В этом нет ни малейшего смысла, игрок очень интересный и с довольно большими физическими возможностями, достаточно атлетичный, высокий, всего то 20 лет. Первый сезон получился для него таким из-за череды травм, а так, если бы он был здоров, то сыграл бы довольно таки много матчей. При том что, в нём была действительная реальная необходимость.
Если получится в новом сезоне избежать травм, то я жду от него существенного прогресса.
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