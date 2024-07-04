Тоуни: "Я был зол на Саутгейта"

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни признался, что был зол на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за чересчур позднюю замену в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

28-летний Тоуни вступил в игру против Словакии на четвертой компенсированной минуте, когда англичане были на волоске от вылета из турнира.



Тоуни был расстроен, что Саутгейт дал ему так мало времени, однако англичане сравняли счет усилиями Джуда Беллингема и перевели игру в экстра-таймы, когда именно с подачи Айвена капитан "трех львов" Харри Кейн забил победный гол (2:1).



Тоуни не скрывает того, что Саутгейт его расстроил, однако Айвен смог найти в себе силы подавить этот негатив и сыграть на благо команды.



"Каждый игрок будет держать зуб, когда он не играет матчи. И особенно когда его выпускают за минуту до конца".



"К счастью, нам удалось сравнять счет, а дальше мне нужно было избавиться от своего настроения. Я сделал это и поучаствовал в голе Эйча (Харри Кейна").



"У меня в клубе есть человек, который всегда говорит мне контролировать свои эмоции, и в тот момент для меня настало время контролировать свои эмоции".



"Я был зол, но впереди было еще 30 минут игры в футбол. Тебе нужно избавиться от этого негативного настроения и сосредоточиться", — цитирует Тоуни Sky Sports.