Светская хроника за четверг

"Арсенал" договорился с Риккардо Калафьори. Маркус Рэшфорд доступен для трансфера за 80 миллионов фунтов. Маттейс Де Лигт станет первым приобретением "Манчестер Юнайтед" этим летом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Болонья" отклонила предложение "Арсенала" в 39.8 млн. фунтов по Риккардо Калафьори и хочет минимум 42.3 млн. фунтов за 22-летнего защитника, который также интересен "Челси". (Corriere dello Sport)



"Арсенал" уже согласовал условия личного контракта с Калафьори. (Nicolo Schira)



"Арсенал" предпочитает нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, а не Виктора Осимхена из "Наполи". (Corriere dello Sport)



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заинтересовал "Реал" и ПСЖ. (Mundo Deportivo)



"Манчестер Юнайтед" открыт к продаже Бруну Фернандеша, но ве же ожидает, что капитан останется и подпишет новый контракт. (Daily Mirror)



"Юнайтед" готов продать нападающего Маркуса Рэшфорда за 80 млн. фунтов. (The Sun)



После Евро-2024 "Юнайтед" купит защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта, который станет первым приобретением "красных дьяволов" этим летом. (The Sun)



Защитник "Милана" Тео Эрнандес может перейти в "Манчестер Сити" за 51 млн. фунтов. (Manchester Evening News)



"Аль-Наср" готов заплатить 50 млн. фунтов за голкипера "Сити" Эдерсона. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 46.5 млн. фунтов за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (El Nacional)



"Челси" находит чрезмерной цену за защитника "Ноттингем Форест" Мурильо в 60 млн. фунтов, но сохраняет интерес к бразильцу. (Football.London)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер не хочет переходить в "Астон Виллу" и все еще надеется получить новый контракт в родном клубе. (The Telegraph)



Срок действия пункта в контракте атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса о выкупе за 85 млн. фунтов истек 30 июня. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" обдумывает улучшение предложения по защитнику "Ниццы" Жан-Клеру Тодибо, приобрести которого за 24.5 млн. фунтов не удалось. (Daily Mail)



Другое



Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо не попал в заявку сборной Японии на Евро-2024. (The Independent)



Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска планирует играть по схеме 4-3-3. (The Athletic)



Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер не смог приобрести женскую футбольную команду "Энджел Сити" из Лос-Анджелеса. (Daily Mirror)



Полузащитник "Юнайтед" Мейсон Маунт расстался со своей девушкой, бывшей работницей "Макдоналдса". (The Sun)