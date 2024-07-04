Светская хроника за четверг
"Арсенал" договорился с Риккардо Калафьори. Маркус Рэшфорд доступен для трансфера за 80 миллионов фунтов. Маттейс Де Лигт станет первым приобретением "Манчестер Юнайтед" этим летом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Болонья" отклонила предложение "Арсенала" в 39.8 млн. фунтов по Риккардо Калафьори и хочет минимум 42.3 млн. фунтов за 22-летнего защитника, который также интересен "Челси". (Corriere dello Sport)
"Арсенал" уже согласовал условия личного контракта с Калафьори. (Nicolo Schira)
"Арсенал" предпочитает нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, а не Виктора Осимхена из "Наполи". (Corriere dello Sport)
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заинтересовал "Реал" и ПСЖ. (Mundo Deportivo)
"Манчестер Юнайтед" открыт к продаже Бруну Фернандеша, но ве же ожидает, что капитан останется и подпишет новый контракт. (Daily Mirror)
"Юнайтед" готов продать нападающего Маркуса Рэшфорда за 80 млн. фунтов. (The Sun)
После Евро-2024 "Юнайтед" купит защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта, который станет первым приобретением "красных дьяволов" этим летом. (The Sun)
Защитник "Милана" Тео Эрнандес может перейти в "Манчестер Сити" за 51 млн. фунтов. (Manchester Evening News)
"Аль-Наср" готов заплатить 50 млн. фунтов за голкипера "Сити" Эдерсона. (Daily Mirror)
"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 46.5 млн. фунтов за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (El Nacional)
"Челси" находит чрезмерной цену за защитника "Ноттингем Форест" Мурильо в 60 млн. фунтов, но сохраняет интерес к бразильцу. (Football.London)
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер не хочет переходить в "Астон Виллу" и все еще надеется получить новый контракт в родном клубе. (The Telegraph)
Срок действия пункта в контракте атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса о выкупе за 85 млн. фунтов истек 30 июня. (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" обдумывает улучшение предложения по защитнику "Ниццы" Жан-Клеру Тодибо, приобрести которого за 24.5 млн. фунтов не удалось. (Daily Mail)
Другое
Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо не попал в заявку сборной Японии на Евро-2024. (The Independent)
Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска планирует играть по схеме 4-3-3. (The Athletic)
Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер не смог приобрести женскую футбольную команду "Энджел Сити" из Лос-Анджелеса. (Daily Mirror)
Полузащитник "Юнайтед" Мейсон Маунт расстался со своей девушкой, бывшей работницей "Макдоналдса". (The Sun)
04.07.2024 06:00
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пидорашка на страпоне
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В США произошел взрыв на заводе производителя военной и аэрокосмической техники General Dynamics.
ЧП случилось в городе Кэмден, штат Арканзас. Компания сообщила о двух пострадавших и одном пропавшем без вести.
На этом предприятии работают со взрывчатыми веществами. Там хранятся боеприпасы различных типов, в том числе ракеты Javelin, Hellfire и Hydra-70, отмечает KNWA.
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Мы – русские, дружим, с кем хотим,
Хочешь подружиться? Признай: наш Крым!
Кто нас не любит – мы вас не слышим,
Но как вы от холода в ладошки не дышим!
Политика Запада – это ерунда,
Дружить с нами – нет, но за нефть и газ – да!
Мы не только этим богатая страна,
Сходи, убедись на ВДНХ!
Россия даст ответ на европейских хейт,
С Европой обсуждать что-то смысла нет!
Танцуют для Америки под звон монет,
Пока Байден жмёт руку тому, кого нет!
А вот наши друзья не за деньги – да,
Белорусы, конечно, это навсегда!
Пекин с Астаной, они тоже – да,
Но, а Стамбул то нет, то да!
За русских – да!
За Россию – да!
За русских – да!
За наших – да!
За Россию – да!
Русские в Дубае тоже отдыхают,
От этого в мире сильно подгорает!
Запад что-то пыжится и изобретает,
А Россия их санкции не замечает!
Пусть не забывают, кто тут президент,
Это Байден забывает, что он президент!
Отпустите отдыхать уже пенсионера,
На его место изберём миллиардера!
Хочу передать корейцам привет,
Ким Чен Ыну – да!
Даше Корейке – нет!
За русских – да!
За Россию – да!
За русских – да!
За наших – да!
За Россию – да!
Для России, для наших – да!
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Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо не попал в заявку сборной Японии на Евро-2024. (The Independent)
Какое там место Япония заняла на Евро без Эндо?))
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