Эшуорт хочет избавиться от семи игроков "Юнайтед"

Новый спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт определил семерку игроков, от которых он хочет избавиться в первую очередь.

В минувший понедельник "Юнайтед" подтвердил переход Эшуорта из "Ньюкасла" — двум клубам, наконец, удалось согласовать компенсацию за Дэна после многих месяцев переговоров.



Теперь именно Эшуорт будет курировать трансферную политику "Юнайтед", но ему предстоит поработать не только над приобретениями, но и над расставаниями.



Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" открыт к предложениям по всем своим игрокам, за исключением Андре Онана, Диогу Далота, Лисандро Мартинеса, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Расмуса Хейлунда и Амада Диалло. "Красные дьяволы" даже готовы продать своего капитана Бруну Фернандеша, если за того будут предложены хорошие деньги.



Но прежде всего Эшуорт хочет избавиться от защитников Харри Магуайра, Виктора Линделефа, полузащитников Каземиро, Кристиана Эриксена, вингеров Антони, Джейдона Санчо и нападающего Мейсона Гринвуда.



При идеальном сценарии "Юнайтед" ожидает выручить за эту семерку около 200 миллионов фунтов, которые будут приплюсованы к изначальному трансферному бюджету клуба на это лето в размере 50 млн. фунтов.



В случае с некоторыми этих игроков "Юнайтед" придется значительно подвинуться в цене относительно тех сумм, за которые они покупались. Например, на Антони "дьяволы" потратили 86 млн. фунтов, а на Санчо — 73 млн. фунтов, и вернуть все инвестиции в этих футболистов сейчас просто не представляется возможным.