"Ипсвич" готов потратить 35 млн. фунтов на Гривза и Филогена

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" начал переговоры о покупке центрального защитника Джейкоба Гривза и вингера Джейдена Филогена из "Халла".

Ранее этим летом свои запросы насчет 23-летнего Гривза сделали "Эвертон" и "Вест Хэм", тогда как 22-летним Филогеном интересовалась даже "Барселона", вынашивая идею арендовать Джейдена.



Однако Daily Mail утверждает, что "Ипсвич" пытается опередить конкурентов в борьбе за звезд "Халла" и готов заплатить за обоих 35 миллионов фунтов плюс бонусы.



В минувшем сезоне Филоген, купленный прошлым летом у "Астон Виллы" за 5 млн. фунтов, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах за "Халл", тогда как Гривз может похвастать тем, что попал в символическую сборную Чемпионшипа по итогам кампании.