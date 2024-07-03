Майли пропустит старт нового сезона из-за перелома стопы
Полузащитник "Ньюкасла" Льюис Майли пропустит старт нового сезона из-за перелома плюсневой кости стопы.
Майли с лучшей стороны проявил себя в минувшем сезоне. Эпидемия травм заставила главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау сделать ставку на 18-летнего англичанина, и тот не подвел.
Майли сыграл 17 матчей в Премьер-Лиге и еще три в Лиге Чемпионов за "Ньюкасл". Это количество могло бы быть больше, если бы не травмы спины, досрочно завершившая кампанию юниора.
Как сообщает The Athletic, Майли будет вынужден пропустить всю предсезонную подготовку и начало кампании 2024/25 из-за новой травмы. Речь идет о переломе плюсневной кости, который случился с Льюисом на тренировке.
На следующей неделе Майли будет прооперирован, а восстановление займет до 12 недель. Таким образом, Льюис рискует вернуться на футбольное поле только в октябре.
03.07.2024 22:00
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