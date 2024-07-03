Англичане могут сыграть в три защитника против Швейцарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумывается о том, чтобы сыграть четвертьфинальный матч Евро-2024 против Швейцарии по схеме с тремя защитниками.

Как известно, из-за перебора желтых карточек защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи, целиком сыгравший четыре первых матча англичан на турнире в Германии, пропустит поединок против Швейцарии в ближайшую субботу.



Потеря Гехи наводит Саутгейта на мысли о том, чтобы отказаться от привычной схемы 4-2-3-1 в пользу 3-5-2, над которой англичане усиленно работали на своей тренировке в среду, сообщает Daily Mirror.



Швейцарцы, чей наставник Мурат Якин известен своей тактической гибкостью, сами играют в три защитника, и Саутгейт полагает, что для его команды может иметь смысл насытить центр поля, чтобы не оказываться там в численном меньшинстве.



Именно в три защитника англичане играли на Чемпионате Мира 2018 года в России, что позволило им добраться до полуфинала.



Если Саутгейт решит сыграть в три защитника, то ими с высокой вероятностью станут Джон Стоунс, Кайл Уолкер и Эзри Конса. Гарет заодно решил бы проблему с позицией левого защитника, где Люк Шоу по-прежнему не готов играть, а Киран Триппьер не чувствует себя комфортно.