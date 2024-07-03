Новая домашняя форма "Вест Хэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Вест Хэм" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Umbro.

Дизайнеры Umbro решили не отступать от традиций, взяв за основу традиционные для "Вест Хэма" цвета: бордовый и синий.



Новый комплект вдохновлен той формой, в которой "Вест Хэм" выступал в 1960-е годы, считающиеся золотой эрой для лондонцев.



В 60-е годы прошлого века "Вест Хэм" впервые в своей истории добился ощутимых успехов на внутренней и европейской аренах, выигрывая Кубок Англии и Кубок обладателей кубков.































