Новая домашняя форма "Вест Хэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Вест Хэм" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Umbro.
Дизайнеры Umbro решили не отступать от традиций, взяв за основу традиционные для "Вест Хэма" цвета: бордовый и синий.
Новый комплект вдохновлен той формой, в которой "Вест Хэм" выступал в 1960-е годы, считающиеся золотой эрой для лондонцев.
В 60-е годы прошлого века "Вест Хэм" впервые в своей истории добился ощутимых успехов на внутренней и европейской аренах, выигрывая Кубок Англии и Кубок обладателей кубков.
03.07.2024 19:00
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