Новая домашняя форма "Вест Хэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25 "Вест Хэм" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от технического спонсора клуба Umbro.

Дизайнеры Umbro решили не отступать от традиций, взяв за основу традиционные для "Вест Хэма" цвета: бордовый и синий.

Новый комплект вдохновлен той формой, в которой "Вест Хэм" выступал в 1960-е годы, считающиеся золотой эрой для лондонцев.

В 60-е годы прошлого века "Вест Хэм" впервые в своей истории добился ощутимых успехов на внутренней и европейской аренах, выигрывая Кубок Англии и Кубок обладателей кубков.

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Вест Хэма на сезон 2024/25


Метки Umbro, Вест Хэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2024 19:00

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