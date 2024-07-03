"Юнайтед" решил сократить 250 сотрудников

"Манчестер Юнайтед" принял решение сократить 250 сотрудников клуба.

В конце декабря сэр Джим Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед", после чего вместе со своей правой рукой сэром Дэйвом Брейлсфордом начал широкомасштабную проверку деятельности клуба во всех направлениях.



Ранее Рэтклифф уже потребовал, чтобы сотрудники вернулись в офисы, запретив удаленную работу.



А теперь Рэтклифф и вовсе решил избавиться от части сотрудников, посчитав, что клуб слишком много денег тратит на тех, чья эффективность труда невысока, сообщает BBC.



В данный момент у "Юнайтед" 1,150 сотрудников, занятых полный рабочий день, поэтому сокращение их количества до 800 является весьма масштабной верой — фактически Рэтклифф увольняет каждого пятого из клуба.